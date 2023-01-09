台泥DAKA園區今天成立屆滿3年，創造花蓮和平部落經濟，除提撥一定比例營收，作為花蓮和平國小教育基金，並在今天宣布成立「財團法人花蓮縣私立和平永續慈善事業基金會」，設立和平急難救助基金，由部落主席擔任董事，款項全數投入地方急難救助。

台泥今天宣布成立和平永續基金會，邀請和平廠所在的和平村長及3名部落主席共同擔任董事，專款專用設立和平急難救助基金，幫助因緊急意外、家庭變故及面臨生活困境的貧困兒童與家庭，希望透過即時急難補助支持，協助村民渡過危機與減輕家計負擔。

台泥統計，DAKA開放3年，吸引超過606萬人次造訪，台泥邀請統一超商及星巴克門市進駐，將場域租金，轉為公益捐款投入DAKA所在地的和平國小教育基金，讓偏鄉孩童也有機會透過校外教學擴展視野。

台泥指出，董事長張安平希望和平急難救助基金，能夠為部落及下一代留下可長可久的資源，去年2月將場域租金轉投入和平永續基金會「急難救助基金」，讓村民未來遭逢重大變故時，均能得到即時援助。

台泥表示，凡設籍1年以上花蓮秀林和平村民，遭受意外傷亡、災害或身患重病，身負家庭主要生計而無法工作者，致家庭生活陷於困境，即可申請救助金補助，金額為新台幣1萬元，最高上限5萬元，同一事故1年申請1次為限。

台泥說，DAKA源自太魯閣族語「瞭望」，代表的是台泥致力與工廠周邊社區共存共融的理念，也希望和平急難救助基金，能夠為部落以及下一代留下可長可久的資源。