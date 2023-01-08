苗栗縣三灣鄉彌陀寺7日在成立10周年活動中，捐贈三灣消防分隊一輛價值280萬元的新式救護車，提升偏鄉地區緊急救護服務品質，縣長鍾東錦代表受贈，除頒贈感謝狀表彰該寺的善行義舉，並希望消防單位加強訓練，善用車輛設備，發揮救災救難功能，確保鄉親生命財產安全。

釋悟成法師在2012年開始在三灣鄉規畫籌建三灣彌陀寺暨彌陀村，秉持「老吾老以及人之老」、「不捨同修孤獨無依」的悲願心，逐步興建可容納500位退休長者及佛門四眾弟子安心共住共修的清淨道場。

7日在彌陀寺成立10周年舉辦的祈安大法會活動中，特別捐贈設備精良的救護車1輛，期能造福三灣鄉親外，也希望能夠號召更多宮廟、企業或民眾共同響應公益。

捐贈儀式由縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬、南庄鄉長羅春蓮、消防局長匡夢麟、釋悟成法師等人共同剪綵，並由釋悟成法師將車鑰匙交予縣長鍾東錦，接著，縣長鍾東錦頒贈釋悟成法師感謝狀及紀念品，表彰該寺的善行義舉。

縣長鍾東錦感謝彌陀寺捐贈三灣消防分隊裝備精良的救護車，協助偏鄉充實救護車輛裝備器材，提升救災救難戰力，同時期許消防單位加強訓練救護人員，並善用受贈的救護車，提供優質的緊急救護服務，確保鄉親生命財產安全。

消防局長匡夢麟表示，彌陀寺所捐贈的四輪傳動救護車，性能及操控非常適合地勢崎嶇的三灣及南庄地區使用，車內的救護裝備、器材一應俱全，車身採用紅、黃相間的格紋塗裝搭配黃色反光漆，在日照或一般車燈照射下，能讓其他用路人維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，有效確保救護人員執行緊急救護工作時的安全。