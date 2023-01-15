桃園市政府社會局輔導多個身心障礙團體與機構及經濟弱勢婦女，讓他們從製作甜點、咖啡等食品中獲得就業機會，增加經濟收入。生產的食品不但好吃，也從中幫助被需要幫助的人們。社會局邀請民眾做愛心，在年節中送禮，更是最佳選擇。

鳳與莓的相聚禮

（草莓／土鳳梨／綜合）

「社團法人桃園市自閉症協進會」辦理桃園市「身心障礙者社區日間作業設施」，身心障礙者透過製作產品過程中學習技能、增加自信心。「鳳與莓的相聚禮」可選擇草莓、土鳳梨或綜合口味，酸酸甜甜配上一壺茶最對味！協會還有生產口感酥鬆綿密的的綠豆椪，內有清香不膩的綠豆沙餡，也歡迎大家來品嚐！

◎社團法人桃園市自閉症協進會

◎電話：（03）392-0030葉小姐

濾掛式咖啡

「財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心」26年來一直免費提供脊髓損傷者重建訓練服務，中心推出單品精選濾掛式咖啡，從選豆、挑豆、烘豆、包裝，全部過程都是由身心障礙者製作，所選的豆子都是精選的單品豆，並非混豆或商業豆，口味有淺焙或中焙可供選擇，歡迎品嚐！

濾掛式咖啡。（圖／桃園市政府社會局）

◎桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心

◎電話：（03）490-9001#114董先生

品茗聚福禮盒

「路得烘焙坊」從公益的角度出發，從不放棄訓練身心障礙者自立的機會，教導慢飛天使烘焙各式糕點，堅持以天然、健康食材，製作美味的伴手禮，禮盒包含營養豐富的綜合堅果，以及魚池鄉紅玉紅茶，陪伴您度過悠閒的午後時光。

◎桃園市私立路得啟智學園

◎電話：（03）498-0096#116謝小姐

餅乾提盒

「財團法人桃園市私立觀音愛心家園」嚴選天然及健康的食材，堅持不加防腐劑、不加香料，由師傅帶領身心障礙者一同手作、打造幸福滋味。餅乾提盒包含巧克力餅乾、法式千層派及起酥條，豐富的配料、多層次的酥脆口感，您一定要品嚐看看！

◎桃園市私立觀音愛心家園

◎電話：（03）483-3820郭小姐

「油」你真好禮盒紅麴油飯

「拾憶芳法」是桃園市政府社會局婦女支持與經濟培力的工坊之一，婦女的先生在車禍後僅剩六歲智力，同時還需要撫養孩子，她一人肩負家庭照顧責任與經濟壓力，在培力的過程中透過不斷嘗試，製作出粒粒分明的紅麴油飯，在嚴寒的冬季不僅暖身又滋補脾胃。喜歡油飯的朋友，歡迎支持訂購。

◎拾憶芳法

◎電話：0921-951915

「瑰」蜜午茶禮盒玫瑰塔

「花栗鼠&NIKO+」也是婦女支持與經濟培力的工坊，是由花栗鼠手作和NIKO+兩個品牌結合而成的，兩位堅持品質的姊妹，選用天然食材、不加防腐劑和其他添加物，一同創作研發不同的造型與風味，創造出口味絕佳的玫瑰塔，如果你喜歡吃甜點，歡迎您支持訂購！

◎花栗鼠&NIKO+

◎電話：0987-905127

品茗聚福禮盒。（圖／桃園市政府社會局）

（桃園市政府社會局廣告）