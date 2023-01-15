桃園市觀音區的台光電子廠房15日晚間發生火警，附近住戶可聞嗅到濃煙伴隨著明顯的惡臭。（圖／消防局提供）

消防人員切鐵門布水線灌救。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區大同一路上的台光電子材料公司15日晚間9時許失火，據了解，為廠房作業區中的液體貯存槽自燃發生爆炸，濃煙夾帶臭味飄到附近住宅區，消防人員獲報後出動16車、44人趕赴現場，立即布水線灌救，所幸無民眾受困或傷亡，詳細起火原因，仍待火調進一步釐清。

桃消防指出，觀音區大同一路台光電子廠，晚間約9時45分竄出火苗，現場燃燒1樓工廠內機台，疑似內部有擺放易燃危險物品，火勢相當大，還頻頻傳出爆炸聲，濃煙不停竄出至附近街道，消防人員切鐵門布水線灌救。

消防人員於晚間10時55分控制住火勢，現正處理殘火中，所幸這起事故無人受困或傷亡，至於確切起火原因，仍待進一步調查釐清。

觀音區市議員吳進昌也於臉書緊急通告，稱大同一路台光電子材料股份有限公司某作業區不明液體貯存槽自燃發生小爆炸，因現場拉起封鎖線火勢仍未明朗。

吳進昌表示，濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，樹林里1-8鄰關平爺公附近農村區及部分工業區住宅區，呼籲位於下風處民眾緊閉門窗，打開空氣清淨機並避免外出，以免吸入有毒廢氣。