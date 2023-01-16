胸腔重症醫師黃軒今天在臉書上分享，有研究顯示，無症狀感染者的病毒在體內留存更久、傳播風險更高。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，這是比較舊的研究，Omicron的潛伏期和病毒排除時間都有縮短，現在比較值得參考的研究是，有接種疫苗者感染後，恢復期和傳染期都比未接種者縮短。

黃軒在臉書上引述一項研究指出，無症狀感染者，病毒排出（viral shedding)的時間為19天；有症狀感染者，病毒排出的時間為14天，代表無症狀感染者排除病毒殘體耗時更長，病毒殘留在身體內較久，傳播的風險較多。

羅一鈞對此回應，該研究發表於2020年6月，也就是新冠原始病毒時期，當時台灣很多個案也是PCR陽性持續20、30天以上，有的可能長達40、50天才結束，但後來得知PCR陽性並不具有傳染力。

他進一步指出，現在Omicron的潛伏期和排除病毒的時間都縮短，因此該研究比較舊了一點，最近的研究也沒有特別去看無症狀和有症狀者的病毒排除時間差異，反而是著重在有接種疫苗者，會縮短排出病毒的時間，恢復期和傳染期都會縮短，這是比較值得參考的研究。

另外，胸腔內科醫師蘇一峰近日在臉書上分享，一名40歲女性個案接種BNT疫苗後出現紅腫、化膿，反覆多次開刀清創又植皮，經過半年以上仍未復原。指揮中心指揮官王必勝表示，這是非常少數的個案，之前沒有相關訊息，指揮中心會針對該案了解後再向大家報告。