陳男昨晚帶著自製釣竿前往宮廟「釣」香油錢，當場被逮個正著。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名49歲陳姓男子，因缺錢花用，竟將歪腦筋動到神明頭上，他昨晚帶著自製釣竿前往宮廟「釣」香油錢，當地里長及守望相助隊員發現陳男的可疑舉動，立即通報警方到場逮人，將陳男依竊盜罪送辦。

大園警分局表示，埔心派出所昨晚9時許接獲民眾報案，在五福路上一間土地公廟內，有男子竊取香油錢，現場已由里長及守望相助隊控制，等待警方到場處理。

警方獲報前往了解，陳男卻矢口否認犯行，辯稱只是「來拜拜」，但里長調出監視器畫面，發現他進到廟裡後不停左顧右盼，隨後便拿出自製釣竿，將沾黏板綁在繩索上，放入功德箱內黏取香油錢。

且陳男在行竊過程中，還不時假意祭拜，自以為神不知鬼不覺，殊不知一舉一動全被監視器錄下。他看見畫面後百口莫辯，只好坦承犯行，警方隨後在他身上起出贓款1800元及犯案用的繩索及沾黏板等工具，警詢後將其依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。