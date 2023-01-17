富邦金控由於2022年獲利受到旗下子公司富邦產險防疫保單理賠衝擊，表現較2021年衰退超過6成，也影響今年年終獎金的發放。據了解，富邦金控今年年終獎金平均較去年減少約3成左右，不過，富邦金控對此表示，每年會視年度各公司整體營運狀況及個人績效表現核定年終獎金，同時會考量金融同業獎金發放水準；發放日同過往於農曆年前發放。

據了解，富邦人壽對內發布的年終獎金發放水準已經出爐，相較去年特優、優等、甲等等不同等級的獎金發放月數來看，平均約較去年減少2～3成，例如優等表現的員工年終就差了個三個月左右。不過，由於各子公司營運狀況和個人績效表現都不同，例如今年旗下子公司雖產險面臨巨大虧損，但是台北富邦銀行的獲利卻創下歷史新高，因此預估年終獎金的水準差異甚大。

由於2022年金融業整體獲利下滑，因此員工對於年終獎金本來就沒有太高的期待，不過，由於富邦、國泰等金控2022年獲利主要是受到防疫險保單理賠衝擊，這屬於一次性賠付的損失，市場多預期2023年金控獲利可望在基期低下有較高的成長，因此員工們也多把年終寄望在明年的年終獎金發放。