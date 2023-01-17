大陸女星張馨予外型美豔、身材火辣，岀演過《武媚娘傳奇》、《幸福，觸手可及！》等作品，她曾和李晨交往，戀愛期間曬出李晨送的心型石頭，不料被李晨前任曬出一樣的石頭，嘲諷李晨「你是批發了一堆嗎？」後來張馨予和李晨分手，2018年與軍官何捷結婚，被封為「最美軍嫂」，生活令不少人羨慕；近日張馨予曬出海邊美照，性感身材讓網友暴動。

張馨予昨（16）日在微博曬出一組在海邊拍攝的照片，並寫下：「大海穿上了一條耀眼的裙子」，只見她站在沙灘上，身後是波光粼粼的海面，張馨予穿著一襲白色裙子，肩上裹著透明白紗，烏黑長髮隨風飄動，仙女氣質大噴發，近照可以發現她穿著低胸吊帶裙，側身洩渾圓曲線，火辣身材讓人看到臉紅心跳。

不少粉絲留言：「姐姐是仙女嗎」、「美暈了啊姐姐」、「真讓我流口水哈哈哈」、「可是大海也沒有你耀眼啊！」、「好美好辣啊我的姐」、「啊這是何教官喜歡的長髮了！沒錯了！」、「你老公簡直無敵幸福」有人發現張馨予這組照片發文時間是13點14分，卡點1314諧音一生一世，疑似是和老公渡假發文曬恩愛。

張馨予曬出火辣美照。（圖／張馨予微博）

張馨予2017年參加軍訓類節目「奇兵神犬」，在節目中組建明星訓犬隊，節目在軍營中進行，她因此認識軍人何捷，2018年她通過社群平台宣布結婚，並曬出兩人結婚證，如今結婚已有5年，仍不時向外界曬恩愛，感情十分穩定。