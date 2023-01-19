中華民國111年全國大專校院熱舞大賽於去年12月17日在民間全民電視台攝影棚舉辦總決賽，並於今年1月22日大年初一在民視無線台播出完整賽事。今年大專體總二度攜手民視，不僅提供所有熱愛舞蹈的大學生一個高規格舞台，也致力於將這項結合力量與文化的運動透過轉播讓更多人認識。

本屆熱舞大賽分為排舞組與霹靂舞1對1男/女生組，經過第一階段激烈的初選後，最終共有排舞組6隊與霹靂舞男女共14位選手獲得角逐冠軍的總決賽門票。

排舞組6隊曲風多樣，各隊皆展現獨特舞風。其中來自醒吾科大表演藝術系的醒吾Hunter 今年首度報名即闖入決賽，團員莊乙芩分享首次在攝影棚參賽的想法，認為跟一般賽事主要的差異在於節奏上的準備。至於團員出身台北立大學運動藝術系的Lamour擅長Waacking舞風，陣中更有兩位選手為上屆亞軍成員，實力不容小覷。

即將成為2024巴黎奧運正式項目的霹靂舞延續去年1對1賽制，上屆男生組冠亞軍孫振與鄭馨維分別以初選第2與第1之姿晉級，而女生組上屆季軍陳姿伃同樣也位居決賽名單，頂尖對決一觸即發。

今日活動除了由B-Boy出身的敖犬擔任主持人，同時也邀請到教育部體育署學校體育組林秀卿科長與中華民國大專院校體育總會王淑音會長親臨現場，一同感受大專舞蹈的魅力。王淑音會長特別談到，除了感謝體育署長期以來的支持，讓熱舞大賽能順利邁入第12屆，未來大專體總也會持續推動並優化這項賽事，讓更多選手能有盡情展現自我的機會。

本屆大專體總也再次與adidas合作，獲獎選手可獲得來自adidas original的高額獎品，轉播單位贊助廠商美無痕生物科技也提供高額獎金，為賽事挹注一份心力。歡迎各位喜愛舞蹈的觀眾一同於1月22日鎖定民視無線台欣賞精采的比賽，Youtube頻道SSUtv也將重播完整賽事。