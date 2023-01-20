快改道！國1南下岡山路段多車追撞事故 車流回堵6公里 16:572023/01/20 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快改道！國1南下岡山路段多車追撞事故，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下351.1公里處岡山路段今日下午4時18分發生多部車追撞事故，事故占用內線車道，後方車流回堵6公里，警消獲報後已到場處理，詳細事故原因仍待調查釐清。高工局提醒用路人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。 快改道！國1南下岡山路段多車追撞事故，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968) 太誇張！台中BMW停路中昏睡 警拍窗32次叫醒 醉男竟還撞警車 余天女兒余筱萍爆行車糾紛 當街遭噴辣椒水 警迅速查緝嫌犯到案 畫面曝光！余筱萍與貨車司機爆行車糾紛 當街遭噴辣椒水 #國1 #岡山路段 #追撞 #回堵 #6公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1汐五高架6車連環撞！小黃「180度」翻覆 回堵4公里 16:082023/01/19 社會 翻車畫面曝！國1汐五高架6車連撞 小黃暴衝乘客爬行逃出 11:122023/01/20 社會 上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 07:132023/01/17 社會 國4豐潭全線通車第3天 周邊居民怨：以前不塞現在塞 16:562023/01/18 寶島 春節省道易塞24路段一次看 蘇花路廊往花東8離峰時段曝光 13:172023/01/17 生活 新北副市長視察交通戰情室 全力疏解春節提前返鄉車潮 20:312023/01/19 生活 蘇花路廊車潮湧現 客運北花線預售賣出約7成 12:212023/01/20 生活 串聯山海屯 國道4號豐原潭子段通了 04:102023/01/17 地方新聞 台北市熱門路段房價＆租金索驥上線 13:502023/01/17 區域情報-台北 春節連假首日 西部4條易壅塞路段曝光中午前皆壅塞 10:112023/01/20 生活 新莊2公車追撞釀3傷 乘客牙齒斷裂、頭部撕裂傷送醫急救 13:262023/01/17 社會 宜花東訂房熱 國五恐塞爆 04:102023/01/20 生活新聞 過年湧參香人潮 桃園褒忠祠義民廟連4天交管 16:372023/01/18 生活 逛高雄蓮潭燈會小撇步 春節交管路段、時間一次看 15:392023/01/18 生活 北市買房熱點 市民大道連冠 04:102023/01/18 產業特刊 警政成果、春節治交安侃侃而談 豐原警分局長空中開講 13:192023/01/17 社會 酒駕累犯逃逸逃不過法網 落網求饒辯稱「是良民」 11:292023/01/17 社會 新竹縣春節疏運 返鄉旅遊一路通 15:392023/01/16 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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