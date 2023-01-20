國道1號南下351.1公里處岡山路段今日下午4時18分發生多部車追撞事故，事故占用內線車道，後方車流回堵6公里，警消獲報後已到場處理，詳細事故原因仍待調查釐清。高工局提醒用路人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。

快改道！國1南下岡山路段多車追撞事故，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968)