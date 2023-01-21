台中市大雅區21日發生住宅火警，造成1死1重傷悲劇，另有1名男童受傷送醫救治。經查，吳姓兄弟一家5口同住，死者為47歲的大哥，42歲老三則全身嚴重灼傷，44歲老二為酒醉不省人事，10歲男童則意識清楚，將收治加護病房，觀察是否有吸入性嗆傷，起火原因帶火調人員調查釐清。

大雅區永和路文雅巷一處民宅發生火警，消防局出動消防車17輛、救護車4輛、人員58名前往搶救。現場為2樓RC結構建築物於2樓全面燃燒，火勢於17時19分控制，17時52分撲滅，消防人員救出4人，其中1名已死亡、3名送醫。

衛生局表示，火警案中的死亡男性，大體已送殯儀館，另3名傷患送榮總救治，目前狀況分別為41歲男性，全身90％燒傷，插管後，送加護病房繼續治療；43歲男性，意識清楚，預計收治於一般病房治療；9歲男童，意識清楚，預計收治於加護病房，觀察是否有吸入性嗆傷並繼續治療。

據悉，老二的妻子陳女趕回後表示，其先生無外傷，但因酒醉狀態無法製作筆錄。正確起火原因仍待警消調查釐清。

民政局指出，大雅區公所下午接獲通報隨即至現場關心，吳姓住戶4人，其中47歲大哥送醫前死亡；而二哥、三弟，及二哥之子均送往榮總救治。大雅區長李修齊並先行代表市長盧秀燕致贈火災影響戶每戶5000元慰問金，受影響戶目前皆依親、無安置需求。

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