【愛傳媒呂自揚專欄】讀大學時，「詩習作」課第一次習作，老師要同學模仿唐張九齡，以「自君之出矣」為起句詩的格式，學作一首五言小詩，張九齡的詩是：
自君之出矣，不復理殘機；
思君如滿月，夜夜減清輝。
第一次學作詩，同學皆面面相覷，不知如何作起。
習作發回來，大家互相看所作四句，許多同學寫的，給老師用紅筆，圈改得滿紙紅通通。我作的是：
自君之出矣，
出門怕見花；
思君夕陽下，
日暮多彩霞。
同學也過來看我寫的，有位女同學看了，很不解的說：「奇怪！你作的，老師怎麼都一直畫圓圈啊？」大家聽了都愛笑。
旁邊一男生就大聲笑說：「啊！台北的大學也是一樣啦，習作古典詩，聽說很多人抄唐宋較冷僻的詩去交，也都被他們的教授，改得落花流水，落英繽紛。」
當年從未想過要寫詩，後來編著了《歷代詩詞名句析賞探源》，雖廣受歡迎，也未想過要寫詩。
直到2005年冬天，參加作家與畫家的高雄六龜文藝營，必須有散文或詩作交卷，就現場即景試寫了幾首四句。回來自己看看，覺得還算有味道，竟寫出趣味來，就開始學作起「現代四句小詩」，並開始《詩寫台灣》的寫作。或許，這就叫作機緣來到了吧。
找到這首 〈自君之出矣〉的習作，回味一下少年時光。
作者為作家
照片來源：作者提供。
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