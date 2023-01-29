在馬可波羅抵達大都（北京）的第2年，即公元1276（宋端宗景炎元年）年，蒙古軍隊攻占南宋首都臨安，宋恭帝趙㬎（南宗第7位帝）獻表稱降。5月初一，文天祥、陸秀夫等人，扶持益王趙是出逃至福建並另立為皇帝，是為宋端宗（南宋第8位帝）；定行都於榕城（福州），改年號景炎，升榕城為福安府。

但榕城的行都地位僅維持了6個多月，11月，元將阿刺罕、董文炳入侵福安府（榕城），11月15日，陳宜中、張世傑、陸秀夫等擁端宗趙是撤出行都榕城（福州），從海路南走廣東，後榕城（福州）被元朝軍隊攻占，榕城（福州）鎮守史朱浚，是朱熹的曾孫，也是宋理宗（南宋第5位帝）的妹夫，城破後朱浚飲藥自殺。

大臣陳宜中、張世傑、陸秀夫等擁宋端宗趙是撤出行都榕城（福州）後，從海路南走到廣東，宋端宗於公元1278年在今澳門附近伶仃洋面，因颱風溺水後病逝，其弟帝昺（南宋第9位帝，亦最後一位）繼任，張世傑、陸秀夫等於公元1279（帝昺祥興2）年率宋海軍至崖山（伶仃洋及崖上，在今澳門東北及西南方約50公里處），準備和蒙古軍作最後決戰。

在前述大臣陳宜中、張世傑、陸秀夫等，擁南宋第8位帝端宗趙是從海路南走廣東時，文天祥則從福州南下廣東梅州，公元1277（端宗景炎2） 年，在梅州、龍巖客屬區一帶，招募組建客家兵團，攻入江西，在今於都（公元1924民13年10月共黨長征出發地）大敗元軍，攻取興國、贛州、吉州等14縣，人心振奮，抗元形勢轉好。但元軍主力隨即進攻文天祥興國大營，文天祥寡不敵眾敗走，妻兒也被元軍擄走。

公元1278年（宋祥興元年）夏，文天祥得知笫9任帝昺繼統，南宋行朝移駐崖山（在廣東香山縣西南側），乃率餘部向潮州、汕頭方向南撤。冬，在廣東海豐北五坡嶺，被追擊之元將張弘範俘獲，服冰片自殺未遂。張弘範押文天祥至崖山招降張世傑，文天祥書《過零丁洋詩》覆張弘範，詩曰：

辛苦遭逢起一經，干戈寥落四周星。

山河破碎風吹絮，身世飄搖雨打萍。

惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡歎零丁。

人生自古誰無死？留取丹心照汗青。

張弘範知文天祥不可屈，將文天祥拘押在元軍海船中。公元1279年（宋帝昺祥興2），元將張弘範大舉進攻在崖山的趙昺朝廷。據傳宋軍兵力約20萬人，戰船千多艘（多為民船）；元軍則7萬多人，戰船400餘艘，這雙方的海上決戰，或為華夏有史以來最大海戰。文天祥在北船中，親歷目睹了海戰經過。

到仝年（公元1279，祥興3）年3月20日戰事結束，元軍大勝，陸秀夫背負著南宋第9任8歲的皇帝趙昺赴海，宋朝覆亡；隨從赴海而死之軍民，後浮屍於崖門海口者十餘萬具，當然其中有想逃跑不得而溺死，有戰死，也有很多追隨陸秀夫蹈海而死。文天祥在北船中，目睹親歷這次崖山海戰，記曰：海上大戰，國事不濟。孤臣天祥坐北舟中，向南慟哭。

文天祥並曾作一長詩，記其感懷，謹摘錄數句，藉觀大概：…

樓船千艘下天角，兩雄相遭爭奮搏。

古來何代無戰爭？未有鋒蝟交滄溟。…

一朝天昏風雨惡，炮火雷飛箭星落。

誰雌誰雄頃刻分，流屍漂血洋水渾。…

昨朝南船滿崖海，今朝只有北船在。

北兵去家八千里，椎牛釃酒人人喜。…

惟有孤臣兩淚垂，冥冥不敢向人啼。…

我欲借劍斬佞臣，黃金橫帶為何人？

崖山之戰後，張弘範遣使護送文天祥至大都，文天祥路上絕食8日，不死，被拘囚在北京府學胡同。宋雖亡，文天祥仍堅守丹心照汗青初志，忽必烈愛其才，先後派丞相等往招降，不得。

公元1282年（元至元19）12月8日，忽必烈親自見文天祥勸降，文天祥不屈曰：「一死之外，無可為者。」元世祖忽必烈無耐，又請已降元的南宋大臣往勸，遭文天祥痛斥，最後把被俘的南宋第7任恭帝趙㬎推出往勸降，文天祥置之不理。次日押赴刑場，文天祥向兩宋首都（開封和臨安）方向跪拜後，從容就義，享年47歲。

馬可波羅在《馬可波羅遊記》中雖沒有記述文天祥等有關故事，但對中國部分的描述，應非杜撰。在《馬可波羅遊記》中形容的中國，既先進，又繁華，如紙鈔的使用，運河的四通八達，煤的使用及白酒的醇烈等，都是歐洲人其時聞所未聞之事；他形容的南宋首都臨安，人口百萬以上；據網路資料稱，在11～13世紀，歐洲最大的城市如倫敦、巴黎、威尼斯、佛羅倫薩等人口，不過萬人至數萬人之間，連10萬人都不到。

而其時中國首都臨安人口百萬以上，另城市人口超過20萬的有6個，10萬人以上的城市有46個。這些大小城市，有代表性者，依馬可波羅遊記看，大略上都去過。和當時的歐洲相比，反差實在太大，於是很多老歐，就說馬可波羅是吹牛大王，管他叫「馬百萬」；「馬百萬」究竟去過中國沒有，乃成為爭執不休的問題。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】