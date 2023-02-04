大陸天目新聞4日報導，經過106天搜救之後，大陸備受關注的江西私立寄宿制中學高一15歲少年胡鑫宇離奇失蹤案，以備受爭議的官方通報當事少年「厭世有輕生傾向自縊身亡」並追究流言告終，不過仍留下諸多疑竇，就連消息公布後，北京市社會心理工作聯合會（北京市社心聯）官方微博3日晚發布題為（胡鑫宇，請給心理指導師五分鐘〉公開信，都遭質疑造假、炒作。

公開信內容表達了深深的惋惜和滿懷的心痛，希望通過這樣的一封信提醒廣大青少年、提醒廣大家長和老師以及青少年工作者，重視社會心理指導，能挽留很多孩子……該信件發布後，引發網友熱議，不少人對信件行文及發布動機提出質疑，有網友留言「讓胡鑫宇安息吧，你們就別炒作了」「這個心理指導師真的是專業的嗎？」2月4日上午，相關話題一度衝上大陸微博熱搜前位。

天目新聞報導，2月4日撥通北京市社心聯綜合辦公室電話，工作人員表示，北京市社心聯是非營利社會組織，在疫情期間就設立了公益的心理服務熱線，不收取任何費用，現在還在堅持設立這個熱線，一天24小時有工作人員值守。「發生了這個事情，我們的初衷就是希望有需要心理説明的人打這個電話，為了提供説明，沒有其他意思。」

報導稱，這封信的署名作者是社會心理指導師張青之，該工作人員透露張青之為北京市社心聯的會長。「對網友質疑的回應，需請示會長。」

據官網顯示，北京市社心聯成立於2013年10月15日，屬於北京市社會團體登理機關管理的社會團體。2014年被北京市社會建設工作領導小組評定為市級「樞紐型」社會組織，2017年被北京市民政局評為「5A級社會組織」。2021年，再次被北京市民政局評為「5A級社會組織」。