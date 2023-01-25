外傳前副總統陳建仁將接任行政院長，國民黨立委洪孟楷今呼籲，新年要有新希望，希望陳接下閣揆後能推出專業、用人唯才的政務官人選，別又只是任命敗選者聯盟，或在小圈圈內找人，這才是台灣2300萬人共同期望看到政府的作為。

洪孟楷也建議，新內閣應首重「治安、資安、人心安」3安，對治安改善要有感，保護資安要落實，而要人心安就從重視民意、人民的聲音開始。而對於陳建仁，洪說，新年期間還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆。

洪孟楷表示，從九合一大選前台南88槍案件、柬埔寨人蛇詐騙，到台灣各地發生變賣帳戶綁票，這些過去從不曾想像會發生在台灣土地的事件，如今真實上演，治安敗壞就是讓人民無法安居樂業。

洪孟楷也提到，看守中的行政院長蘇貞昌，任內每兩個月該召開一次的全國治安會報常常延宕，陳建仁上任後應把螺絲拴緊，以行動展現維護治安的決心。

此外，洪孟楷說，當前詐騙橫行，個人資料還被外流到網站上販賣，其中無論是因駭客入侵或公務員勾結私下販賣，都是政府不容允許的錯誤；資安就是國安，若連政府高官資料都會外流，民眾又怎麼能相信政府真能保護人民安全？

洪孟楷也表示，民進黨政府開放萊豬、黑心快篩進口，還稅於民無法年前發放，各重大施政都與民心背道而馳，追根究底就是因剛愎自用，以為只要帶風向就能強度關山，殊不知人民也許當下不講，但不代表就可以予取予求。