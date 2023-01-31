新任內閣今天正式就任，內政部長林右昌特別到內政部各科室慰問同仁，被問到新內閣被批評是「敗選者聯盟」；林右昌說，沒有受影響，「我又沒有選舉，而且我們在基隆市把議長贏回來」。

林右昌表示，內政部同仁大家都很優秀，不是高考前三名，不能進內政部，所以同仁都很優秀年輕，充滿熱情和憧憬。

林右昌指出，從市長被改稱為部長，有點不習慣，但不管什麼稱呼，最重要是把事情做好，跟同仁一起努力，不管是市政府或是部裡面都是一樣。

至於會如何幫助中小企業的受災戶？林右昌表示，最重要的還是了解最實際的問題在哪裡，然後碰到的困難，還有已經打死結的部分，能夠透過政府集中的力氣來協助，幫他們解套，這是現在大家正在思索，也在進行規畫，包含總統和院長都很關心，各部會首長也在努力。

被稱為敗選者聯盟有沒有被影響到？林右昌說，「沒有，我有沒有選舉，而且我們在基隆市還把議長贏回來」，所以不管是外界或刻意有人去貼標籤，或是什麼稱號都不是很重要，新的內閣團隊是來做事情，希望把問題解決，讓人民生活更好、最重要是疫情之後，大家可以復甦。