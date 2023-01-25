年僅23歲的女大學瓦倫蒂娜，課餘時間在酒吧擔任音樂DJ，外型出眾的她至今擁有1.6萬名粉絲追蹤。

年僅23歲的火辣DJ瓦倫蒂娜(Valentina Tres Palacios)擁有大好前程，日前才接受美國男友的求婚，人生才正要開始，卻驚傳被殘忍棄屍行李箱內，然後扔至路邊垃圾桶，兇手竟是她的未婚夫，目前人已潛逃國外，哥倫比亞警方全面展開追緝。

根據澳洲第7頻道新聞網（7NEWS）報導，警方22日接獲民眾通報，在首都波哥大路邊發現一個詭異的行李箱，打開竟有一名年輕女子陳屍在內，全身多處被肢解，折疊硬塞進去，脖子上還留有一道很深的勒痕，死者證實為年僅23歲、就讀昆迪納馬卡省一所大學的女學生瓦倫蒂娜。主修國際商業科技，課餘時間，她在酒吧擔任音樂DJ，外型出眾的她，IG擁有1.6萬名粉絲追蹤，其叔叔悲痛表示：「瓦倫蒂娜憑自己的努力被全國最好的酒吧聘用，甚至還有機會飛到國外演出…」前程一片光明，如今遭心愛的人痛下毒手，年輕生命就這樣消逝。

Un reciclador halló el cuerpo de Valentina Trespalacios (reconocida DJ de Bogotá) dentro de una maleta en un contenedor de basura en Fontibon. Horas antes fue vista con su pareja: un ciudadano estadounidense que aún no aparece. Exigimos a las autoridades #JusticiaParaValentina pic.twitter.com/EBSG9W36an — Físico Impuro (@FisicoImpuro) January 23, 2023

法律文件指出，凶嫌是一名35歲美國籍男子，調閱監視器證實身份是死者未婚夫約翰普洛斯( John Poulos )，兩人交往一年就決定共度餘生，近期男方才大老遠飛來哥倫比亞向瓦倫蒂娜求婚，怎料一夕間性情大變，目前人已逃至土耳其。