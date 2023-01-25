天王周杰倫的音樂陪伴許多人成長，樂壇重量級地位早已是無庸置疑，不過近日有網友好奇詢問，「周杰倫在音樂系裡面，算是什麼水平（水準）的？」沒想到竟釣出內行人說明，以一般台灣音樂系來說，周杰倫頂多只能算是大學中段班，主修的鋼琴甚至只有中下程度，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，許多作品中都會介紹大學音樂系中藏有各種高手，「那麼如果是周杰倫的話，在裡面算是什麼等級的音樂家？有到教授水平嗎？還是普通的博士之類？」對此，許多人紛紛回應，「高中音樂班畢業而已，連大學都沒上」、「普通吧，會被歧視，太流行、太簡單了」、「音樂家都看不起商業流行音樂的」。

不過一名就讀台灣音樂系第一志願（台師大、北藝大 ）的內行人分享，假設是正常音樂系，「周杰倫在台灣考大學的話，最多最多考上中段班的音樂系」，主修的鋼琴程度是中段甚至是中下，「而且要考到頂尖音樂系，除了術科之外還要有不錯的學測分數，最好國文英文學測都頂標比較有機會」。

內行人分析，若是周杰倫以主修理論作曲考大學，「他作的那些流行樂跟音樂系在學的作曲是兩回事，所以他也考不上什麼好音樂系」，不是說周杰倫不會作流行樂，而是他的作曲在古典樂的作曲拿不到任何分數；另外內行人指出，周杰倫一定會一點點樂理，不過跟音樂系裡面，甚至是音樂家研究的「樂理」是天差地遠。