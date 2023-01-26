美國總統拜登今天宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，扭轉了美國政府先前不提供這款武器的決定，並稱西方未如俄羅斯預期那樣陷入分裂。

路透社報導，拜登在白宮宣布這項決定時表示，有必要提供M1艾布蘭坦克幫助烏克蘭人，藉此「增強他們在開闊地形的機動能力」。

今天稍早時，德國政府也改變先前立場，宣布將運送德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准盟友將戰車轉手交給烏國。

拜登感謝德國的決定，稱「德國確實挺身而出」。他提及：「俄羅斯方面預期我們會分裂，但我們完全、徹底團結一致。」

在此之前，美國一直拒絕向烏克蘭提供自家M1艾布蘭坦克，理由是這種高科技戰車的維修和後勤挑戰廣泛且複雜。

而德國先前也遲遲不做決定，擔心此舉可能促使俄羅斯升高局勢，或導致北大西洋公約組織（NATO）捲入衝突。

豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，數十年來一直為德國軍隊所用，其他十幾個歐洲國家的軍隊以及遠至加拿大和印尼的國家軍隊也有使用，這款戰車曾出現在阿富汗、科索沃和敘利亞的衝突中。

M1艾布蘭戰車在1980年開始服役，規格與豹2相似，但也有一些明顯的優勢。現代版本具有多層貧化鈾裝甲保護，對戰車內部人員大有益處。（譯者：陳正健）1120126