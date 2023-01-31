法新社報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）向媒體表示，波蘭今年的國防預算將占國內生產毛額（GDP）4%。

波蘭國會上週通過2023年預算，包括用於軍事的974億茲羅提（約新台幣6817億元）經費，相當於占GDP 3%，目前尚待總統簽署生效。

莫拉維茨奇說：「烏克蘭的戰爭讓我們更快速地武裝自己。這是為什麼我們今年將付出前所未見的努力：向波蘭軍隊提供占GDP 4%的經費。」

根據北大西洋公約組織（NATO）提供的數據，波蘭2022年花費相當於占GDP 2.4%的經費在軍事上，占比為北約國家中第3高。

北約對成員國設定的國防經費目標為占GDP 2%。

莫拉維茨奇說，將國防經費提高到4%，「代表這可能是所有北約國家中占比最高的」，但他沒有詳細說明將如何籌措資金。

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭後，其他歐洲國家也宣布提高用於軍隊的預算。

同時也是歐洲聯盟（EU）成員國的波蘭，最近幾個月簽署一系列武器協議，以增加防禦能力。

波蘭政府1月初批准價值14億美元的協議，向美國採購116輛艾布蘭（Abrams）戰車，這些戰車將於今年稍晚運抵波蘭。

去年，華沙當局採購250輛艾布蘭戰車，預計將於2024年底送達。

去年12月，波蘭收到自南韓購得的首批戰車與榴彈砲。

根據協議，波蘭起初將購買180輛現代精密機械公司（Hyundai Rotem）建造的K2「黑豹式」戰車，最終將採購800多輛K2PL改進型版本。K2PL將於2026年開始在波蘭生產。

波蘭也購買48枚K9榴彈砲，並預計於2024年再採購約600枚，國內生產預計將於2026年展開。