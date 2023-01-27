吳姓小男童擲筊拿到新機車，跟阿嬤一起高興領獎。（廖素慧攝）

李姓男童擲到獲得金媽祖，東石港口宮頒獎。（廖素慧攝）

嘉義縣東石港口宮春節擲筊比賽，今天頒獎給所有得獎人，喜氣洋洋。（廖素慧攝）

嘉義縣東石港口宮從大年初一至初五舉辦春節擲筊比賽，今天初六廟方頒獎，最大獎是1輛1800CC轎車，由23歲嘉義縣青年王俊昇連擲11個聖筊贏得，他說，今年結婚要用這輛新車當新娘車迎娶女友。女友及準岳父母開心笑呵呵，喜洋洋。

王俊昇說，大年初三跟女友到港口宮擲筊，擲到第5個聖筊時就愈來愈緊張了，沒想到連續擲11個聖筊，很感謝港口宮媽祖保庇他有好運氣，今年打算跟女友結婚，就用這輛新車迎娶。女友甜笑說，很開心有這輛新車當禮車。

年紀最小的2歲半吳姓男童於大年初四，由阿公阿嬤帶他參加擲筊比賽，他一口氣連擲9個聖筊，拿到1輛新摩托車，賽前阿公問他想拿哪個獎？他就說，阿嬤的摩托車壞了，想擲1輛摩托車給阿嬤騎。吳童真的心想事成，阿公阿嬤高興笑得合不攏嘴。

第2獎1500CC轎車由許秀妍擲出10筊得獎；8歲李姓男童也擲到11筊，獲得5尊金媽祖，非常金光閃閃，他說，要放在家裡的客廳，讓阿公一進門看到就很開心。