春節期間，許多民眾前往慈濟宮擲筊試手氣，還有民眾擲出「立杯」。（民眾提供）

台中市豐原慈濟宮今年首次舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福」活動，從大年初二開始，民眾即可現場報名參與擲筊，每天有下午及晚上兩梯次，目前已吸引約3200人參與，其中約300人進入決賽，將於元宵節當天一決勝負。慈濟宮強調，元宵節當日將辦理擲筊決賽，歡迎各界高手一決勝負。

慈濟宮指出，該宮今年首度舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，活動於大年初二展開，每天有下午及晚上2梯次，每次200個名額，民眾只要繳交500元祈福金就能當場參賽，連續擲出3個聖杯即進入決賽，元宵節當日將辦理擲筊決賽暨頒獎活動。

慈濟宮表示，春節期間，許多民眾前往擲筊試手氣，還有民眾擲出「立杯」，截至今天大年初十約有3200人參加擲筊，約300人擲出3個聖杯，獲得進入決賽，活動將持續到元宵節前一天，歡迎大家一起來試手氣，拚元宵節拿大獎；將最大獎價值85萬元的休旅車開回家，還有GOGORO、iphone手機、 apple watch及12面金牌等大獎，全部獎項金額高達130餘萬元。

元宵節晚上，慈濟宮還將舉辦「猜燈謎」活動，透過當地葫蘆墩國小獲獎作品「豐原慈濟宮三百年風華」，以虛擬實境創新教學介紹，呈現豐原地方特色與媽祖信仰之文化底蘊，影片內容分享於豐原慈濟宮官網、臉書專頁，歡迎民眾線上欣賞，並蒞臨現場猜燈謎。