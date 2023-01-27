梅嶺古道的洋紅風鈴木、紫牡丹、杜鵑花接棒，正相繼開花。（張毓翎攝）

其中沿途數十棵洋紅風鈴木，可能今年乾旱因素，近來爆開滿滿粉色花朵。（張毓翎攝）

台南梅嶺風景區知名的登山路線梅峰古道，沿途數十棵洋紅風鈴木，近來爆開滿滿粉色花朵，與紫牡丹、杜鵑花等形成多層次的花海景觀，吸引許多賞花客，也讓來健行運動的山友意外捕捉到美景，直說賺到了。

雖然梅嶺梅花季接近尾聲，多數梅園的花已凋謝，不過伍龍步道的山櫻花、梅嶺古道的洋紅風鈴木、紫牡丹、杜鵑花接棒，正相繼開花，有的在枝頭上含苞待放，有的已爆炸滿開，像是今年乾旱因素，使得洋紅風鈴木花況更勝往年，大片樹冠開滿粉色花朵，聚集許多人在樹下拍照打卡，直呼有夠美。

梅峰古道全長約2.3公里，起點入口位於大眾餐廳旁，來回大約2個多小時，屬於難易適中，又風景優美的健行步道，登頂後還能遠眺曾文水庫等；梅嶺風景區發展協會與西拉雅國家風景區管理處，利用古道的山坡地形，交錯種植洋紅風鈴木、紫牡丹、杜鵑花等花卉，遊客能漫步於花海之中。

當地店家說，春節連假快結束，上山的車潮依然絡繹不絕，有的是去爬山健行，有的則專門去賞花，不過基本上中午還是人車潮的尖峰時段，不論伍龍步道、梅峰古道登山口，或是靠近餐廳區域的二層坪停車場，放眼望去滿滿都是車，如果不想為找停車位煩惱，建議得早一點上山。