捲入「論文門」風暴的國安局長陳明通請辭獲准，職缺由外交部政次蔡明彥接任。對此，國民黨立委王鴻薇強調，陳明通的下台不是事情的結束，而是究責的開始，並表示「我仍會繼續追查」。

陳明通終於請辭，王鴻薇今(27)日在臉書指出，這一年多來，陳明通過去在學術上的醜聞，全民皆知，台大也因他有損名譽，然而，陳明通過去面對立委質詢時，針對指導論文抄襲問題，推辭陳局長不回答陳教授的問題，如今陳明通既不是陳教授，也已非陳局長，王鴻薇呼籲陳明通該好好面對，並強調她仍會繼續追查。

王鴻薇提及，她身為向台大學倫會檢舉陳明通的檢舉人，對於最後台大如何對陳明通所作所為給予裁決，至今台大沒有給她明確答案，她仍會持續要求，不會讓事情事過境遷，陳明通下台之後，是不是還堅持林智堅是冤案？要給社會一個交代。此外，王鴻薇說鄭文燦論文經台大學倫會判定抄襲，第一時間鄭也承認寫作有所瑕疵，陳明通身為指導教授，對於鄭文燦的論文抄襲，竟然予以通過，而陳明通過去自己指導的173篇論文，到底有多少是抄襲的，「要不要自己公開，還是要讓社會大眾發現一件才認一件？」王鴻薇說陳明通應該向社會、學術界公開道歉。

王鴻薇說陳明通的下台不是事情的結束，而是究責的開始，並批陳明通為人詬病的，是踐踏學術尊嚴，毀壞校譽，如今已沒有公職身分，「陳教授的問題，我希望陳明通一題一題回答社會大眾，也請相關單位追查到底，恢復社會良知，還給社會公平正義」。