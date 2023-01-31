南投縣長許淑華去年競選期間遭指控其逢甲大學碩士論文涉抄襲，許淑華自請母校調查，逢甲大學學倫會認定其論文涉「不當引述」，要求她完成修正送交備查。逢甲大學13日收到許淑華送交的修正論文，經審查確認許淑華修正論文符合學倫會要求，新修正論文已送學校圖書館完成審查，許淑華保住碩士學位。

對此許淑華表示，她當選南投縣長並就職上任後，立刻依據校方規定進行資料補正，目前尚未收到母校的通知，不過她在送出修正碩士論文前，就對自己的論文很有信心，相信其論文主體性跟內容都沒有問題，結果也一如她所預期。