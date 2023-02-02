新竹市前市長林智堅論文抄襲案導致2022九合一選舉綠營慘敗，其間台大國發所論文原創者、調查員余正煌也指控林智堅侵害著作權。媒體人黃揚明今(2日)在臉書分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，林智堅中華大學碩士學位撤銷訴願案「訴願駁回」，林智堅戰清白再吞敗。粉專「政客爽」則揪出駁回訴願的理由中寫道「一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處」，狂酸是否寫論文時起乩請文昌帝君上身？

黃揚明今在臉書PO出該案的「教育部訴願決定書」指出，林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是「訴願駁回」。他說「林智堅的清白戰場吞首敗，但該案仍可打行政訴訟」，而台大的部分目前則還沒有結果。當初踢爆林智堅論文抄襲的國民黨立委王鴻薇則簡短發文表示：「林智堅訴願教育部駁回，正義不會遲到，教育部認證的抄襲。」

政客爽則在臉書分享駁回訴願的原文：「訴願人出席審議委員會第4次會議時，審議委員為確認訴願人是否有足夠研究基礎知識或能力，得以駕馭、撰寫實證型調查統計研究之系爭論文，提出相關問題時，訴願人無法明確回答，於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。 」

「笑死哈哈哈」，政客爽直酸：「自己寫的論文，面對問題回答不了，是不是寫論文的時候起乩請文昌帝君上身啊？」網友也說，「不是不足而已哦！是相當不足」、「可能連大學，搞不好高中學歴都要被追回了」、「不是自己確實努力寫的文章，自然答非所問。風馬牛不相及」、「小智一再被認證是論文抄襲無誤，這也是破紀錄了」、「對一個連現場親自監工都能讓垃圾廢土埋進去而且没辦法發現的人……還有什麼能期待啊？」