台灣已進入高齡社會，教育部以多元的管道推動高齡者終身學習活動，包含透過遍布全國各鄉鎮市區的370所樂齡學習中心、培訓高齡自主帶領人辦理的167個高齡自主學習團體，以及補助大學校院推動的84所樂齡大學。

其中，樂齡大學由教育部結合國內大學校院豐富的教學資源和環境與高齡者共享，辦理短期學期制的樂齡學習計畫，使高齡者有機會進入大學校園和年輕學子共同學習互動，鼓勵長者活到老、學到老，並進而促進社會參與及貢獻服務。

112學年樂齡大學實施計畫已公告於教育部樂齡學習網，本計畫課程特色仿大學校院，採學年制，每學期12周至18周，每學年合計216小時，活動課程以高齡相關、健康休閒、學校特色、生活新知等四大類課程為主軸，由校內各申請單位，自行整合適當的相關科系所來規劃高齡者的課程學習內容。相關資訊可上「教育部樂齡學習網」查詢。

為使有意願申請樂齡大學計畫之大學校院能夠相互觀摩交流，並更了解112學年度的申請方式，教育部預計在2月1日及3日舉辦樂齡大學實施計畫說明會；2月4日、7日及9日辦理2場系統實機教學說明會及1場線上系統教學說明會，向承辦學校說明112學年度樂齡大學申請方式。

樂齡大學計畫始於97年度參訪美國老人寄宿所，開始委託國內13所大學校院辦理「老人短期寄宿學習」活動，由於實施成效良好，後於98年度賡續補助28所大學校院辦理「樂齡學堂」專案計畫。

這些皆屬短期學習式計畫，為養成高齡者固定學習習慣，及運用大學相關資源，教育部於99年補助56所大學校院，試辦學期制的「樂齡大學」計畫，100年賡續推動至今；另為增進代間教育交流，自106年於計畫中增列辦理樂齡活力營。