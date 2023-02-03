縣府在湖口鄉執行「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，7500萬元的1期工程即將收尾，但13公頃茶園是國財署無償撥用給湖鄉公所，佔用戶沒有土地使用權，生產的茶葉無法依規「強制溯源」，如何維管和解套，還要再協商解決。

縣府交旅處長游志祥指出，該計畫是串連湖口老街周邊登山步道，保留茶園施設木棧道、觀景平台及林下停車場，透過地方創生與地方茶農、青農合作，擴大觀光旅遊帶，營造整體自然人文的特色風貌。

第1期辦理「茶香大地公園」、「老湖口舊城路徑縫合」及「湖口老街服務據點提升」3項工程，目前已要進入驗收階段，將可規畫6條輕旅行路線，分流引導湖口老街遊客探險，觀看絕美茶園風景。

湖口老街後山完整保留16公頃茶園，其中有13公頃是早期被茶農佔用，國財署無償撥用給湖口鄉公所，2021年開協調會時，公所主張「維持現狀」。

湖口鄉農會推廣部主任吳家亮指出，由於茶農（佔用戶）沒有土地使用權，農委會規定今年元旦起台灣茶葉要建立「強制溯源」制度，都必須標示原產地等產銷履歷，造成當地生產的茶葉無法依規溯源，茶菁價格大打折扣，農民生產收益嚴重受損。

當地茶農認為縣府辦理湖口觀星夕照計畫，是要發展湖口茶山觀光及維護茶園風貌，照顧當地茶農，讓茶產業永續經營，公所「維持現狀」是擔心圖利，並不能解決問題。

湖口鄉長吳淑君表示，湖口老街後方13公頃原軍方閒置用地，國防部補償地上物給佔用戶後，國財署3年多前無償撥用給公所做公園綠地，佔用戶種植的茶葉被視為「樹枝樹葉」，維持茶園的現狀，由村辦公室或佔用戶做維護管理。

吳淑君指國財署無償撥用的土地，依規定不能有營利、收益行為，該13公頃「公園綠地」將會開協調會，集思廣義，想辦法解套。