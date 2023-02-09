媒體人彭文正喊話，如果副總統賴清德立馬開除前新竹市長林智堅、總統蔡英文等學術詐欺的人黨籍，2024總統大選一定穩當選。前民進黨立委郭正亮不禁對此直言，「賴清德若開除蔡英文，他自己保得住嗎？」

針對賴清德出任民進黨主席，郭正亮8日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，政治立場一定要高於法律，像現在台南市議長邱莉莉保釋金就150萬元，嫌疑重大，那麼政黨要不要做一個政治立場的表達，而這事如果賴清德沒處理好，就會被追著打。

郭正亮認為，賴清德也蠻奇怪的，算是過度老實，民進黨主席一選完，他就說，兩大改革問題是黑金跟學倫問題，怎會這樣講話？不要提就好了。因為這兩大議題，賴清德沒辦法真的把它解決，像邱莉莉的案子擺在前面，以政黨高於法律的立場，更是直接了當，學倫也是，他卻反而去提醒對手。

因此，郭正亮建議，賴清德不要講黑金跟學倫這兩個議題，因為會火燒屁股，賴清德真的會被這兩個議題燒到。

郭正亮指出，最好早一點開除林智堅，因為以後還有新竹大秘寶。可是問題是，賴清德用學倫來定位，就會殃及很多人。

主持人馬千惠問到，彭文正喊話賴清德，如果立馬開除學術詐欺的人，包括林智堅、蔡英文等人，他2024一定穩上。郭正亮對此直言，「賴清德若開除蔡英文，他自己保得住嗎？」