國民黨副主席夏立言近日訪問大陸，將與國台辦主任宋濤、中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧見面，卻遭民進黨砲轟「朝共」。對此，前立委郭正亮狠批，民進黨這樣攻擊夏立言「沒有良心」，也直言，民進黨會這樣攻擊，是因為自己見不到宋濤、王滬寧，而感到「眼紅」。

郭正亮今（9）日在其主持網路節目《亮劍台灣》討論夏立言訪陸議題，他質疑，有看到夏此行「講了『賣台』的話嗎？」也反問，這些事根本就還沒發生，民進黨就已經在抹黑、抹紅夏立言，若他與宋濤、王滬寧見面時，如實表達了台灣的立場，「那民進黨要不要道歉？」

郭正亮接著說，夏立言去年8月訪陸時，類似的抹黑就已出現，但他當時並沒有講出對不起台灣的話，且夏是外交官出身，也待過國防部，「你以為夏沒有中華民國的意識嗎？是怎麼看人家的？」郭正亮也直言，民進黨現在許多當官的人，事實上也認識夏立言，這些人「不知道夏的人品嗎？」

「你是在瞎掰什麼？」郭正亮痛批，看到這種話，就這種政黨就是沒有良心，只有它自己可以做，別人都不能做。也認為，民進黨政府就是眼紅，因為夏立言此行要見的王滬寧、宋濤，陸委會主委邱太三見不到他們。