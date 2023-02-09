去年九合一選舉，國民黨楊文科順利連任新竹縣長，13鄉鎮市長未揮出全壘打，還丟了5個鄉鎮市，立委林為洲9日在朱立倫參加縣黨部新春團拜時，公開質疑新竹縣國民黨夠團結嗎？讓場面有點尷尬。

轉戰竹北市長失利的立委林為洲，當著朱立倫、縣長楊文科及縣內各鄉鎮市藍軍幹部說，他代表國民黨參選竹北市長，可惜沒有守住，他要承擔最大的責任，自己要深刻檢討，該怎麼做？要直接面對失敗，才能克服失敗。

不過，林為洲向與會者提醒，竹北市的敗選，除了他個人要負最大原因，但其他「我們夠團結嗎？」坦白說「倍受質疑！」2個藍軍（指他和郭漢章）1個綠營（鄭朝方），藍軍分裂就這麼簡單。

林為洲說，如果他夠強，藍軍分裂也會贏，他不夠強，藍軍分裂是事實，但輔選、團結有沒有做到到位？當然沒有，不然他就不會輸了！所以大家要一起努力，將來不要再重蹈覆轍了！

林為洲說，2024年1月13日要選總統，若類似2020有分裂的情況，不團結當然就不會贏，目前藍綠之間的輸贏不是很多，中間選民佔大部分，總統和立委選舉藍軍除了團結外，更要爭取廣大的中間選民認同，才可能當選。