台南市養殖魚塭面積占全台之冠，這波寒流幸未受影響。（養殖業者提供／程炳璋台南傳真）

台灣這周籠罩在冷氣團下，山區甚至降雪，台南市養殖漁業占全台最大面積，驚險度過這波寒害，未傳嚴重災情，台南漁業青年聯誼會長施宏宜表示，雖然低溫幸賴日照回升至20多度，魚群未被凍傷，躲過這波災情。

台灣養殖漁業共1萬5000多公頃，多數魚塭地集中在安南、七股、學甲、將軍、北門沿海一帶，以養殖虱目魚與吳郭魚為主，年產量近2萬噸，是全台最大養殖面積的城市。

虱目魚是熱帶魚種，每逢冷氣團過境，漁民擔心寒害會造成魚群凍死，最近一波強烈寒流甚至造成多處迎風面山區降雪，對沿海養殖漁民來說，卻如臨大敵嚴陣以待，幸好一周過去未傳嚴重災情。

施宏宜在麻豆區養殖13甲地的虱目魚塭已16年，他表示，對養殖魚類來說，低溫到8度以下就會造成魚群凍傷，台南市在這波寒流雖有到6至7度，但太陽升起立刻回溫到20多度，幸好白天日照將水溫拉高，魚群不致死亡，「若低溫又陰天，才會造成嚴重寒害」。

台南多數養殖魚塭以虱目魚等深池為主，可多耐1至2度的低溫，施宏宜表示，文蛤類的淺池比較容易受低溫影響。

台南市農業局漁業科長賴青建表示，台南市養殖業在這波冷氣團過境依賴暖陽維持溫度，養殖業者尚未傳出寒害災情，正持續監控低溫帶來的養殖魚獲影響。