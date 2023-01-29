桃園市28日出現全台平地最低溫僅6.6度，1天共有20人疑似低溫猝死，不但有3歲男童，還有才出生1個月的女嬰，僅3人幸運救回，29日回溫也有6人猝死，其中1人仍在急救中，2天來26人有24人都是年過半百的中年或高齡者，雖無法確定與天氣是否相關，仍提醒民眾注意頭頸部保暖。

根據消防局統計，桃園市28日共有20人OHCA，最年長97歲，包括6名9旬以上長者、2名80餘歲、70和60餘歲各3名、4名50餘歲，另有1名3歲男童和才出生1個月的女嬰，消防隊抵達時20人都已失去生命跡象，其中10人都回天乏術未送醫，也僅3人幸運救回。

其中1個月李姓女嬰住在桃園區大興西路，凌晨還有討奶喝，喝完後與父母互動，之後開始嗜睡，直到昨下午1點多發現時，女嬰已無呼吸心跳，緊急送往敏盛醫院搶救仍宣告不治。

雖然29日已回溫且出太陽，但桃園仍有6人OHCA，包括4男2女，1人70餘歲、3人60餘歲、2人51歲，僅51歲男子救回，目前仍在醫院觀察中。

消防局呼籲民眾注意保暖，雖然回溫且有太陽，但早晚溫差仍大，提醒有慢性病、高血壓、三高族群和年長者，可戴帽子、圍巾等加強頭頸部保暖，避免冷風直灌。