台中市北區「北臺中城隍廟」29日凌晨於臉書po表示，廟方清理廟宇中天公爐時，發現香爐顯有異狀，在香爐深處發現塑膠袋包裝的異物，將塑膠袋打開一看，裡面竟裝著「生雞頭」。（取自臉書粉專「北臺中城隍廟」）

台中市北區「北臺中城隍廟」28日晚間清理廟中天公爐，卻在香爐深處發現「生雞頭」，廟方29日凌晨在臉書po文譴責，怒批「會有報應」。（圖片截自臉書粉專「北臺中城隍廟」）

民間習俗中，大年初九稱「天公生」，民眾會於晚間23時祭拜祈求1年好運。台中市北區「北臺中城隍廟」28日晚間清理廟中天公爐，卻在香爐深處發現「生雞頭」，廟方29日凌晨在臉書po文譴責；中市警二分局表示，警方已受理偵辦，在犯嫌查緝到案後，將依刑法公然侮辱壇廟罪嫌送請台中地檢署偵辦。

台中市北區「北臺中城隍廟」29日凌晨於臉書po表示，廟方清理廟宇中天公爐時，發現香爐顯有異狀，在香爐深處發現塑膠袋包裝的異物，將塑膠袋打開一看，裡面竟裝著「生雞頭」，令廟方在臉書粉絲專業po文怒批「做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到。」；廟方也說，雞頭埋得很深，若不是挖到最底，依平常清理香腳的方式根本不易察覺。

台中市政府警察局第二分局29日9時許發現「北臺中城隍廟」於官方臉書專頁發文後，主動聯繫該廟宇黃姓總幹事，黃總幹事表示，還不知是何人何時進入廟宇埋物，將帶證物「生雞頭」報警請求協助；全案警方依規定受理偵辦，並派員前往廟宇調閱監視器。

中市警二分局表示，本案在犯嫌查緝到案後，將依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送請台中地檢署偵辦，同時呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將統統繩之以法，以維護市民安心的生活環境。