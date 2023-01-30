為增進一般地區與偏遠地區學校教師教學經驗交流與傳承，教育部國教署112學年持續辦理「教學訪問教師計畫」，即日起至3月31日止開放申請，鼓勵一般地區公立國民中小學優秀教師，前往偏遠地區公立國民中小學校進行教學訪問，以提升偏鄉教師專業知能。

教育部國教署說明，「教學訪問教師計畫」已邁入第7年，可增進教師間教學經驗交流，透過長期的陪伴與合作，在城鄉學校間相互激盪出教學火花，讓教育創出更多新的可能。

像是來自宜蘭縣的教學訪問教師林妗鎂，自109學年度至111學年度間穿梭於宜蘭縣大溪國小、內城國小（化育分校）、新北市瓜山國小三校間，合作國語文、閱讀理解與校訂課程。

受訪學校宜蘭縣大溪國小校長方俊欽表示，學校老師都很優秀，但教學久了，習慣穩紮穩打，但傳統教學方式在教學路上沒有夥伴可討論或分享，訪問老師的到來就是很好的觸媒。

另外，如何提升孩子基本的閱讀能力是受訪學校主要的需求任務之一，林妗鎂老師提供「刪字抓重點」、「四字語詞」的方法，搭建鷹架，讓孩子在面對文章、題目能更有概念。

合作過程中，學校合作老師也把獲得的技巧跨域延伸至社會、數學，轉化成屬於自己且適合孩子的教育風格。學校合作教師回饋，班上有個孩子原本完全跟不上，藉由寫日記練習讓我相當驚艷，雖然拼音有些錯誤，但她變得願意開始可以寫。看到孩子投入學習的改變，就是支持教師精進的動力。

教育部國教署表示，112學年的申請已經開跑，邀請一般地區教師挑戰不同生活圈，更歡迎偏遠地區學校踴躍申請，更多資訊可至「教學訪問教師計畫」臉書查詢。