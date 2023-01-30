美系外資針對PMIC(電源管理IC)產業出具最新研究報告，認為全球指標場德州儀器(TI)財報示警，對大中華區相關業者將造成負面壓力，所以，重申矽力*-KY(6415)、力智(6719)、上海艾為減碼評等。

美系外資表示，PMIC(電源管理IC)/MCU(微控制器)全球指標廠商TI去年第四季營收季減少11%、年減少3%，這是德儀自2020年下半年以來首度營收呈現雙降，有鑑於德儀營收、利潤下降，加上庫存增加，對於大中華區同業持負面看法，重申矽力*-KY、力智、上海艾為減碼評等。

美系外資進一步說，有鑑於上述德儀的營運現狀，相信這將對大中華區PMIC同業帶來更顯著壓力，因為當客戶能夠從德儀一方獲得更多供應時，將擁有更大的議價能力。德儀2222年第四季庫存季增加15%，庫存周轉天數從129天擴大到148天，且初估目前客戶庫存水平依舊很高，且包括工業、車用領域等也在升高。

美系外資談到，大中華區PMIC產業自去年第三季以來面臨嚴重的庫存壓力，而德儀去年第四季毛利率季度下降3個百分點，從69%降至66%，低於市場預期，有鑑於此，相信大中華區同業將面臨更嚴峻的利潤率壓力，主要是因為這些公司的議價能力不如德儀。

另外，美系外資最後點出，德儀在今年新晶圓廠產能提升仍是大中華市場關注的焦點，加上德儀持續在今年擴大其市占率下，也將讓大中華區同業面臨更大挑戰。