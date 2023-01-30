嘉義縣長翁章梁新春團拜，期許未來4年讓鄉親感受嘉義在轉變。（廖素慧攝）

春節連假結束，今天上班首日，嘉義縣政府在府前民主廣場舉辦各界新春團拜，縣長翁章梁表示，未來4年是落實農工大縣轉型的關鍵，縣府各局處3個月內要立下執政方向及預期效果，藉著新春團拜要期勉縣府團隊為帶給縣民幸福繼續努力打拚。

縣長翁章梁帶領縣府一級主管及團隊成員，邀集縣議員、鄉鎮市長、工商各界貴賓互相賀新年，期許各界齊心合作，在新的1年共同推動縣政，繼續為鄉親打拼。

翁章梁表示，常說縣府是推動進步的火車頭，今天集結縣府骨幹部隊在場，他們是為鄉親打拚的最重要團隊，過去4年打造農工大縣格局，感謝陳明文、蔡易餘兩位委員在中央大力督促、爭取，才讓嘉義走上進步道路。

翁章梁說，「勇敢超越，追求更好」，未來4年是落實轉型關鍵，縣府團隊要積極尋找嘉義的執政價值，包括環保、生態、關懷、人本等各方面持續推進，3個月內各局處要立下執政方向及預期效果，今天新春團拜就鼓勵大家不斷「超越」，持續帶給縣民幸福。

翁章梁強調，讓鄉親感受嘉義在轉變是未來4年的目標，前4年是經驗累積，後4年就是落實，就像「燒開水」，所有事物都是從量變到質變，要沸騰需經加熱、能量挹注的過程，不會一蹴可及，推動嘉義進步的能量就是在座所有人。