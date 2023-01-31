蘇貞昌內閣今天畢業了！結束總統民選以來任期最長的蘇內閣，蘇貞昌滿臉笑意，帶著閣員赴中央大樓前廣場合影。他在1月中畢業餐會宴客時送閣員們一隻茶壺，今日他則致贈閣員們好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」，他把想說的話，寄語在茶袋上留下的一張小卡片，聊表他的心意，請大家琢磨。

究竟這張小卡片寫些什麼？令外界相當好奇，收到卡片的閣員都稱讚蘇揆很有心，肚子有墨水，讀萬卷書，很有學問；另也有閣員表示要留下來，傳給子孫。據了解，卡片左半邊寫下：「人生就像茶壺，不好做，容易破，越空，裝越多。人生就像茶壺，裝好茶葉，才能泡出好茶，但自己先要能耐得住百度高溫。茶泡好，都是要分給人家，分得不夠好還要被見怪。最後自己只剩下滿肚子的渣。人家喝得高興，往往只說『好茶』或說『好茶藝』，絕少會說『好茶壺』。這就是茶壺，這就是人生。」

蘇揆告訴閣員，「今天送你好葉，我還是希望你能繼續耐住高溫，泡出好茶，分享大家」。他說，有很多話想對大家講，但言語有時候不能盡意，所以給大家留了一張小卡片聊表心意，請大家琢磨。