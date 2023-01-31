2023東勢林場遊樂區櫻花與李花盛開，白花紅花相映紅、櫻花與李花互爭艷！(東勢林場遊樂區提供)

冷氣團一波波來襲，東勢林場遊樂區的櫻花開了！東勢林場今天指出，現在正是浪漫的櫻花季，即日起到2月中下旬都是櫻花綻放最漂亮時期，中部民眾是否想來個浪漫的櫻花戀？歡迎大家上山賞花踏青。為迎接即將到來元宵節，林場將於2／4日下午和2／5上午各舉辦一場元宵湯圓DIY活動，歡迎有興趣者現場報名參加。

2023東勢林場遊樂區 櫻花與李花盛開互爭艷

東勢林場遊樂區指出，林場遊樂區的櫻花季，以山櫻花和八重櫻為主，總數在3000株以上，在天氣乍暖還寒之際，山櫻花吐露芬芳，已能欣賞到火紅的櫻花遍佈全場；賞櫻區主要集中種植在民俗公園區上方山坡、園區道路兩旁和櫻花園，繁花盛開，落英繽紛相當漂亮。

春暖花開時節，除櫻花外，李花也不讓櫻花專美於前！進入盛開期的李樹，枝頭上開滿白色小花，與滿樹紅花的山櫻形成鮮明對比；白色李花在一片紅艷艷的櫻花中更顯得清新脫俗，吸引賞花人們頻頻入園賞花，拍出一張張人比花嬌的美麗照片。李花園位在民俗公園上方山坡，剛好與櫻花互相爭奇鬥艷。

東勢林場表示，為鼓勵大家上山賞櫻花，特別推出優惠活動。即日起至2月24日止，只要遊客出示與｢花在彰化或月影燈季｣主題合照，可享門票優惠價每人只要160元，每張合照限1部小轎車使用；平日住宿7折，每人限訂1間。自2月4日起至2月12日止，只要遊客出示與｢2023中台灣燈會的主題燈區｣或｢東勢新丁粄節活動或新社八大賞櫻秘境｣的合照，可享門票優惠價每人只要160元。

東勢林場強調，自2月1日起至12月31日止，只要遊客騎自行車入場，可享門票優惠價125元入場；或是持東豐鐵馬道單車租車券來場可享門票優惠價每人只要160元。優惠活動詳情請上東勢林場遊樂區官網查詢，歡迎大家多加利用，想到東勢林場遊樂區賞花的鄉親可把握這難得的機會。