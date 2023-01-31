台灣被外媒冠上「行人地獄」惡名，丟臉丟到國外！交通部今（31）日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，其中汽機車不停讓行人最高罰3600元，若遇視障者而不停讓，最高罰7200元；非號誌化路口不依規定停讓最高罰1800元。

交通部表示，鑑於每年約有400位行人死亡，為促使駕駛人確實暫停讓行人通過，將提高汽機車裁罰金額，包括：汽機車行經行人穿越道、有行人穿越時而不停讓行人，或轉彎時不停讓行人，最高處罰3600元；若遇視障者而不停讓，懲處加倍至最高7200元。

此外，為建立駕駛人於無號誌路口停讓觀念並落實遵守，凡是支線道車不讓幹線道車先行；或是少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示，例如遇閃光紅燈未停車再開，機車最高罰1500元，汽車最高罰1800元。

交通部表示，由於該細則對交通事故防制有急迫性與必要性，因此公告30日內可陳述意見或洽詢。