「2023兔來運轉」刮刮券面額三百元，買四張優惠價為一千元，一券可刮可摸彩，而且沒有銘謝惠顧，通通有獎物超所值。（張茂雄攝）

許多澎湖鄉親已經抽中機車、手機，提前歡慶新年，廟方準備三萬張刮刮券，在馬公也另外設立3處購買點，完全不輸大樂透的買氣。（張茂雄攝）

澎湖元宵乞龜除傳統的金龜、米龜之外，就屬白沙赤崁龍德宮最為豪邁，廟方準備了一艘28呎的中型遊艇當作首獎，還有6部125c.c機車、6部iPhone14蘋果手機，民眾從大年初一到元宵節天天都有驚喜，許多人已經抽中機車、手機，提前歡慶新年。

澎湖人的元宵節乞龜活動比過年更加熱鬧，赤崁龍德宮在新任主委柯少嵐、廟宇委員執事的企劃下，今年首度推出刮刮券的遊戲，自大年初一率先登場抽獎活動，吸引許多鄉親前往試手氣。

赤崁龍德宮「2023兔來運轉」刮刮券面額三百元，買四張優惠價為一千元，一券可刮可摸彩，而且沒有銘謝惠顧，通通有獎物超所值，該活動也掀起澎湖慶元宵的高潮，購買民眾絡繹不絕，在馬公也另外設立3處購買點，完全不輸大樂透的買氣。

龍德宮總幹事鄭進豐表示，今年龍德宮共準備三萬張刮刮券，從大年初一至十六日（國曆二月六日止），正式於龍德宮等處販售刮刮券，並於赤崁活動中心兌換獎品服務。活動最引人注目為金首獎價值一百多萬的28呎豪華快艇（Yamaha200P馬力船外機）一艘，抽獎方式以號碼球替代摸彩券，一顆球一個數字組合為最終得獎號碼數字，抽出後會將中獎號碼公布於地方報、赤崁龍德宮粉絲專頁，民眾不需親自到現場等待，透過以上公開公布查詢即可。