韓國防彈少年團（BTS）中的成員Jimin（朴智旻）將在本月發表個人SOLO專輯，消息一出讓粉絲心癢難耐，加上Dior接連宣佈Jimin成為Dior全球品牌大使，更是讓粉絲們樂不可支，網路留言一面倒的大讚2023簡直是Jimin的年份。Jimin剛接下Dior全球品牌大使的工作，第一件事就是飛往巴黎時裝周觀秀，他以一身淡灰色羊毛西裝搭配同色調登山靴，展現自身的優雅風範；而羅柏派汀森（Robert Pattinson）則是以皮草造型外套搭配褲裙與長靴，打造中性優雅風格，完美演繹了Dior男裝該有的自由風格與不設限。

Dior發表的2023男裝秋冬大秀現場。（Dior提供）

大衛和兒子克魯茲貝克漢一同出席，父子兩人對西裝風格不同的穿搭品味十足有趣。（Dior提供）

羅柏派汀森一身中性風現身觀秀，也吸引不少目光。（Dior提供）

本季服裝靈感源自於1958年，Yves Saint Laurent首度發表Dior時裝系列而來。現任品牌創意總監Kim Jones也特別表示，他希望能在探索品牌歷史中重獲往日活力，所以1958年發表的春夏系列，順理成章地成為他的設計靈感。服裝結構上可以看到結合中性風格的陰柔氣息，Kim Jones將本季男性輪廓打理出翩翩美男子形象，大量拖曳線條拉長身型輪廓，淡灰色系模糊了性別該有的顏色認知，並以統一調性整理出秋冬男裝的一致性。部份服裝細節也重現當年結構，如名為Acacias的肩線風格外套源於女裝，Kim Jones則在男裝上重現其獨特的肩腰比，十足典雅。

結合過去時裝風格，本季Dior提供了一種古今融合的美感。（Dior提供）