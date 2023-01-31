觀光餐飲業受惠於疫情解封而明顯復甦，CRIF中華徵信所31日指出，台股中的上市櫃40家（不含KY股）觀光業，在2022年下半年繳出營收成長21.13％，超越半導體業的15.31％，表現可屬亮麗；然而就2022年觀光業營收總額857.32億元，相較疫情前2019年營收總額高峰的1,307.35億元，還短少450.03億元，反映出整體上市櫃觀光業的復甦能量「還沒有完全展現」。

CRIF評估，2023年整體上市櫃觀光產業營收將保持兩位數成長，呈現溫和成長，整體觀光業爆發性成長會拉長至2024年，透露了上市櫃觀光類股的市場行情還會走一大段。

CRIF整理依次分別為亞洲藏壽司2022年營收較疫情前的2019年成長99.76％之多：其次為豆府（涓豆腐等韓式料理品牌）成長73.02％：第3名是揚秦（麥味登）成長45.28％：第4名為八方雲集成長40.69％：排名第5名則是老爺知本，營收成長35.41％。

CRIF指出，上述5家公司在2022年的營收都較2019年成長超過35％以上。至於王品和夏都，同期間營收也成長10％以上：安心食品（摩斯漢堡）則成長4.13％。

以近五年為觀察期，台股觀光類股中有「成長8雄」，其中6家為餐飲業，2家為飯店業，CRIF評估，餐飲業表現強於飯店業，亞洲藏壽司、揚秦、八方雲集3家公司不畏疫情，營收連續5年維持成長，且2022年營收成長幅度均呈兩位數成長，更顯見其市場定位、營運策略、品牌行銷和產品訂價有其獨到之處。

CRIF指出，2023年觀光業雖仍處於疫情復甦期，當國?外開放觀光完全解禁，潛在釋放的旅遊能量強大；不過觀察農曆年旅遊業的接團情況雖然熱絡，但並沒有想像中的爆單，許多團都是在年假前一兩天才增加人數，平均每園人數與疫情前春節出團人數相較仍然較少，顯示2023年旅遊業並不會一路旺到年底。

CRIF估計，今年的企業團體旅遊，恐會受到製造業步入衰退影響，加上企業擔心員工出國旅遊染疫，使得企業團體旅遊轉為保守樂觀。個人計劃性旅遊雖較不易受到景氣影響，不過旅遊費用高漲，限制了個人旅遊的成長潛力，因此2023年整體上市櫃觀光業仍將呈現溫和成長，餐飲業成長仍將高於旅遊業，整體觀光業爆發性成長則會延遲至2024年。