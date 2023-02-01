國防部今發布共機動態，至昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機34架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域20架次)、共艦9艘次，持續在臺海周邊活動。
根據國防部公布的航跡圖，中共逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域20架次，包含2架蘇愷-30戰機、2架殲-11戰機、4架殲-10戰機、6架殲-16戰機、1架「BZK-005」無人機、1架「BZK-007」無人機、1架運-8遠干機、1架運-8反潛機、2架運-8電偵機。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部今發布共機動態，至昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機34架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域20架次)、共艦9艘次，持續在臺海周邊活動。
根據國防部公布的航跡圖，中共逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域20架次，包含2架蘇愷-30戰機、2架殲-11戰機、4架殲-10戰機、6架殲-16戰機、1架「BZK-005」無人機、1架「BZK-007」無人機、1架運-8遠干機、1架運-8反潛機、2架運-8電偵機。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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