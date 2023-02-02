江西省上饒市鉛山縣私立致遠中學學生胡鑫宇離奇失蹤、最終尋獲遺體一案，江西鉛山縣2日召開最新調查結果發布會，說明經公安部鑒定中心對攜帶的錄音筆內文檔進行恢復，與胡鑫宇生前語音進行聲紋比對後，確認內容不存在人為合成、篡改，並指出在去年10月14日17時40分、23時08分本人錄製的兩段錄音中清晰表達了輕生想法，同時遺體尋獲現場並無打鬥和拖拽痕跡、且全身完整與臟器。

去年10月14日，胡鑫宇在致遠中學的校內離奇失蹤，引發社會廣返關注，當地警方、民間救援隊、校方、家屬都參與搜尋，但一直沒有線索。今年1月7日，江西省上饒公安通報，接到報警後展開調查搜尋工作，未發現胡鑫宇在校內被害、輕生、發生意外的痕跡證據。

經過長達106天，直至今年1月28日鉛山縣公安局接獲民眾電話報警發現屍體，遺體衣著與失蹤的胡鑫宇一致。隨後29日進行DNA檢驗後，確定是失蹤多時的胡鑫宇本人。但由於整起失蹤事件疑點不少，加上當地宣稱動員大批警力，最終卻在離學校不遠處發現，案發現場也屬於封閉糧倉，讓整體案件備受關注與質疑，並懷疑是否有他殺可能。

據澎湃新聞報導，在2日調查情況新聞發布會上，江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松介紹，胡鑫宇的遺體全身完整，臟器完整，且案發中心現場無打鬥和拖拽痕跡，也未驗出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。

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