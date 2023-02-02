瑞士咖啡品牌Nespresso今（2日）公布，與全球擁有2800萬粉絲的義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI再度攜手， 共同打造2023年度「Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，CHIARA更以藝術指導身分參與此次限量版咖啡與咖啡杯配件設計，以精緻的幾何圖紋設計演繹米蘭的藝術遺產與咖啡文化底蘊。期間限定款咖啡膠囊與周邊商品今日正式開賣，即日起凡購滿任100顆咖啡膠囊，即贈200元咖啡抵用金；購滿150顆咖啡膠囊，即贈350元咖啡抵用金。

Nespresso「義式經典米蘭限量款咖啡膠囊」由CHIARA跨刀擔綱藝術指導，靈感取自米蘭知名建築元素。（Nespresso提供）

由義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI監製的「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，外觀上以時尚的黑綠金三色為搭配。此設計以「米蘭大教堂」的金色哥德式尖頂為出發，加上米蘭知名建築物「內基．坎皮里奧別墅」的幾何圖形作為概念，最後再以金色作為點綴，完整呈現限定商品撞色卻又不失優雅的風格，同時也展現義大利米蘭的創造力與深厚文化底蘊。

除了極具米蘭特色的咖啡風味與膠囊外觀設計，Nespresso 亦同步推出以啞光黑與金色LOGO點綴的「NESPRESSO ESPRESSO 咖啡杯組—義式致敬限量版」，以及採用時尚金的「NOMAD Touch隨行咖啡杯—金色限量版」，即日起義式致敬經典2023系列台灣與全球同步上市。