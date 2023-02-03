今年春天花季已開始陸續報到，除了櫻花盛開，民眾迎接櫻花雨外，位於新北淡水，緊接還有木蓮花、山茶花、紫藤、杜鵑也接連綻美！其中新北市淡水無極天元宮特有「三色櫻」，已在春節連假期間盛開，吸引民眾目光，一舉讓天元宮登上Google熱搜，看過的人都感動直呼「就像在日本」，甚至被《網路溫度計》列為台日韓十大賞櫻景點之一，每年約為2月到3月為賞櫻期，足以媲美日本京都櫻花花海，無極天元宮3月還有眾所期待粉嫩的「吉野櫻」等櫻花，即將「展」開。

三生步道櫻花

滬尾櫻花大道

紫藤花園

新北淡水春天化身為賞花小鎮，無極天元宮背倚著大屯山，坐擁淡水河沿岸景致，濃郁中國風建築外觀搭配粉嫩櫻花更成為一大絕景，春天彷彿由三色櫻開始宣告，然後吉野櫻等櫻花接棒！淡水還有多處賞櫻景點，像是三芝三生步道及滬尾櫻花大道等，也都有種植櫻花，花季期間，民眾也可前往，另外「楓樹湖古道」木蓮花及山茶花、「紫藤花咖啡園」紫藤花隧道、「淡江大學宮燈大道」杜鵑花等，各式花朵在枝頭綻放爭艷，陸續妝點，遊客可盡情享受花海甜蜜滋味！

淡水福容_最美房間

淡水福容_夕陽外觀

春神來臨之際，淡水正值賞花、追夕陽、吃美食、泡溫泉！若民眾前往淡水時，有住宿需求的民眾，位於淡水漁人碼頭的福容飯店在春天之際，即推出「春遊淡水住房專案」，平日兩人成行6499元起，贈送淡水人下午茶、自行車租借、手作DIY等，也同步推出「溫泉一泊二食」平日兩人成行7999元起，包含Check in 網友票選「最美房間」，欣賞超美海景和夕陽，享受溫泉大眾池「黃金美人湯」以及雙人火鍋等。但提醒民眾相關專案，於假日會加價1000元。