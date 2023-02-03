新竹縣府為提昇原鄉部落聯外道路品質，爭取原民會「112年度原住民部落特色道路改善計畫」，獲核定3975萬餘元執行尖石鄉新樂村甕碧潭及北德拉曼聯絡道路、秀巒村養老部落聯絡道路及錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程，3案預計最快年底陸續完工，讓通往甕碧潭瀑布、北得拉曼巨木步道、霞喀羅國家古道等觀光景點的原民和遊客更安全。

原住民族行政處指出，山區部落聯絡道經常因颱風豪雨發生邊坡崩塌、路面損害、土石滑落，影響通行安全，也讓觀光業受到波及，這次爭取原民會爭取3975萬2127元，將進行路面改善、設置反光線及反光導標、擋土牆、截水溝、護欄等設施。

新樂村甕碧潭保有原始風味的步道及70米約3層樓高的瀑布，北德拉曼則有台灣最低海拔的紅檜巨木群，被部落泰雅人視為「聖域」的傳統狩獵領域，將改善上水田及下水田部落2處聯絡道約1.28公里路面、標線及增設反光鏡。

秀巒村養老聯絡道是部落聯外道路，周邊有知名的霞喀羅國家古道，這條森林步道還橫跨到五峰鄉清泉的森林步道，改善2.1公里路面、截水溝、鋼板護欄及擋土牆。

錦屏村比麟部落有泰雅勇士巨像，周邊有很多露營區，是尖石五月桃、李子、水蜜桃、高麗菜、甜柿的主產地，將改善2.12公里路面，設置鋼板護欄、擋土牆及增設反光鏡。

這3案道路改善工程由尖石鄉公所執行，預計年底陸續完工後，能讓原民外出通勤、通學、就醫更安全方便，農產品運輸更順暢，也可串連風景區，促進觀光旅遊發展，帶動地方經濟繁榮。