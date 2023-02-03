韓國天王Rain（鄭智薰）出道超過20年，在歌唱、戲劇和製作方面都很有才華，近年更開個人YouTube頻道，流利主持模樣也令人印象深刻。Rain對體態控管相當嚴格，在表演時常露出精實肌肉，讓歌迷大飽眼福；近日Rain在節目自嘲曾胖到95公斤，還放上黑歷史照，引起熱烈討論。

Rain個人頻道的最新影片中，邀請當地美女補教名師李智英，對方分享在疫情期間胖了不少，後期努力減重，靠著毅力甩掉14公斤；Rain聽完後也大方聊到，自己也曾胖到95公斤，右下角還出現他當時圓滾滾的照片，單眼皮的他因為臉上的肉，眼睛看起來只剩下一條線。

Rain自曝曾胖到95公斤。（圖／摘自Rain YouTube）

黑歷史照和現在的Rain差距非常大，他說當時他已經出道，但意識到如果繼續胖下去，累積的名氣和成就可能都會失去，於是開始調整生活作息和飲食控管，也很積極健身，才能練成現在「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的狀態。從近年的照片中，Rain臉部線條都相當明顯，瘦到有稜有角，很難想像他曾胖到快破百公斤。

而該集節目中Rain聽聞補教名師李智英透露，大多數學生的目標都是考上韓國最高學府首爾大學，為了讀書會在清晨4點半起床，半夜1點才下課，只求努力考取好學校；Rain對此不免驚呼，「首爾大學怎麼都這樣」，被粉絲笑說虧到老婆金泰希了，因為金泰希也是畢業於首爾大學。