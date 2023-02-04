日前有轎車駕駛行經南投131線道時，突然對向來了1輛逆向的砂石車直直開來，嚇得駕駛與車內乘客受到驚嚇，直到砂石車疑轉不進一旁的工地出入口便停下，駕駛趕緊將車稍微向後退，這時砂石車僅差僅公分距離，轉進工地，而駕駛也搖下車窗找在現場負責交管的工人理論「不能這樣硬剪(塞)」、「這樣是大車欺負小車嗎？」，工人自知理虧也連忙安撫駕駛與其他乘客。

從行車紀錄器畫面可見，該轎車行經南投131線道時，對向突然來了1輛砂石車逆向而來，原來一旁是工地出入口，該砂石車因為需要足夠了轉彎空間，因此，直接逆向衝到轎車前方，嚇壞轎車車內的駕駛與乘客，隨後砂石車與轎車僅差幾公分距離錯車而過，從一旁工地出入口開進去。

原來砂石車因迴轉空間不夠，因此逆向再轉進一旁的工地，轎車駕駛氣得搖下窗和管制交通的工人理論。（翻攝自社會事影音）

轎車駕駛見車內乘客受到驚嚇，氣得搖下車窗和現場指揮交通的工人理論表示「不能這樣硬剪(塞)」、「要我們停你要說啊」、「這樣是大車欺負小車嗎？」，該工人也抱歉安撫「因為他沒喊停」，駕駛更氣反轟工人應該要謹慎執行交管。

警方表示案尚未接獲檢舉，但砂石車駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項「不按遵行之方向行駛」，將處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。